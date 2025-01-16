В Норвегии назвали необходимым отстранение российских биатлонистов

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик объяснил, почему считает правильным решение Международного союза биатлонистов (IBU) не допускать российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Odds.ru.

«Мы и IBU считаем, что это решение необходимо, чтобы проявить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом, а также защитить честность соревнований IBU и безопасность его участников спортивных и неспортивных мероприятий».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С этого момента российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов.

13 января призеры гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе норвежские биатлонисты братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Холм Легрейд появились на награждении с флагом Украины. Офицер международной организации Кристиан Винклер заявил, что проблем в демонстрации флага нет.

Ранее в Госдуме оценили фото норвежских биатлонистов с флагом Украины.