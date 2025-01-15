Был назван лидер «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов назвал нападающего Константина Тюкавина лидером и незаменимым игроком команды. Его слова приводит «Советский спорт».

«Тюкавин – однозначный лидер и незаменимый игрок команды «Динамо». Он это показывает и доказывает, причем даже в не самых удачных матчах. К сожалению, нельзя все игры подряд провести на таком уровне, чтобы ты сам был собой доволен», — заявил Семшов.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Тюкавина семь мячей и одна результативная передача в 18 матчах.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее бывший футболист назвал тройку лучших игроков первой части сезона РПЛ.