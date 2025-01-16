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Тренер детской футбольной команды избил отца своего игрока

Тренер детской футбольной команды избил отца игрока после соревнований
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РИА Новости

Тренер детской футбольной команды избил родителя мальчика, который участвовал в соревнованиях. Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».

По информации источника, инцидент произошел в Перово. Отец юного футболиста хотел выяснить у наставника команды, почему его сын получил удаление после игрового эпизода. Тренер сказал мужчине следовать за ним, после чего вышел на улицу и ударил его.

Пострадавший мужчина принял решение обратиться в правоохранительные органы и написал заявление в полицию.

10 января в Набережных Челнах мать обвинила тренера детской секции в том, что спортсмены избили ее сына по заданию педагога. Как рассказала женщина, во время одного из занятий футбольной секции мужчина сказал команде пинать одного из игроков.

На кадрах с места инцидента видно, как дети сидят на скамейке, а один из детей лежит. В какой-то момент участники команды резко встают и начинают наносить удары мальчику ногами. Спустя несколько секунд тренер прекратил избиение.

Ранее появилась информация, что «Динамо» может наказать иностранного игрока, который не приехал на сбор.

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