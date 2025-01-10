Мать обвинила тренера в том, что он дал команду детям запинать ее сына

В Набережных Челнах мать обвинила тренера детской секции в том, что спортсмены избили ее сына по заданию педагога. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказала женщина, во время одного из занятий футбольной секции, мужчина сказал команде пинать одного из игроков. На кадрах с места инцидента видно, как дети сидят на скамейке, а один из детей лежит. В какой-то момент участники команды резко встают и начинают наносить удары мальчику ногами.

Спустя несколько секунд, тренер прекратил избиение. По словам родителей, после произошедшего их сын боится ходить на тренировки. Помимо этого, мальчик стал плохо спать. Они полагают, что так педагог хотел наказать ребенка за провинность.

После инцидента детский сад, в котором проходили занятия, расторгнул договор аренды помещения с секцией. Самого тренера от работы отстранили. Материалы о произошедшем переданы в ПДН.

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