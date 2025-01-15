В Госдуме заявили, что играть с Россией откажется только Украина

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на международных соревнованиях откажутся выступать с Россией только атлеты из Украины, передает Sport24.

«Откажется ли кто-то играть с Россией? Нет, может, только Украина откажется. Все остальные же играют с нами в теннис, так что повозмущаются и никуда не денутся», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация приняла решение допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Олимпиаду в Париже отправились 15 человек, медали выиграли только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева — серебро в парном разряде.

Ранее спортсменку из Запорожья заставили служить в Нацгвардии Украины.