Российских футболистов обвинили в серости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в Российской премьер-лиге практически не осталось интересных футболистов.

По его словам, за исключением качественных легионеров в составе петербургского «Зенита», московского «Спартака», а также нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, практически не за кем следить.

«Все одинаковые, все на одно лицо, все серые абсолютно. Неинтересно смотреть вообще! Вот одень их в другую форму — и не отличишь друг от друга совсем! Вот в чем дело, неинтересно», — заявил Пономарев.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее «Спартак» призвали сохранить ключевого форварда.