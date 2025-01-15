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«Спартак» призвали сохранить ключевого форварда

Легенда ЦСКА Пономарев призвал «Спартак» не продавать Угальде зимой
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий столичного «Спартака» Манфред Угальде должен остаться в команде до сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, руководство клуба должно отказаться от идеи продажи игрока в зимнее трансферное окно, даже в случае поступления привлекательного с финансовой точки зрения предложения.

«Продавать его нельзя ни в коем случае! Вся атакующая линия «Спартака» от этого потеряет, как и сам клуб. Он золотой парень, пусть дальше радует нас своей игрой. Он по-настоящему играет в футбол. Не отрабатывает зарплату, а получает настоящее удовольствие от игры. Вот когда и наши футболисты научатся получать удовольствие от игры на поле, тогда может чего-нибудь добьемся», — заявил Пономарев.

С приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее Владимир Пономарев сравнил нападающего «Спартака» Манфреда Угальде с Диего Марадоной и Пеле.

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