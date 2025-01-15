Иностранный защитник «Спартака» покинул команду

Защитник Томаш Тавареш и «Спартак» расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в своем Telegram-канале.

«К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали защитнику проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе. Мы искренне желаем Томашу удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Тавареш выступал за «Спартак» с 2023 года. В 2024 году он ушел в аренду в австрийский ЛАСК.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее экс-президент «Спартака» назвал Тавареша неликвидом.