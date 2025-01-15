Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван лучший российский футболист 2024 года

Головин — лучший российский футболист 2024 года по версии журнала «Футбол»
close
Panoramic/Global Look Press

Футболист «Монако» Александр Головин признан лучшим российским футболистом по версии журнала «Футбол». Об этом сообщает «Советский спорт».

По итогам голосования Головин набрал 438 баллов. Он впервые в карьере получил данную награду. Второе место в опросе занял футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков. Третью строчку занял нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

«Советский спорт» возобновил премию спустя пять лет после объявления последнего лауреата, которым стал Артем Дзюба. Также в опросе приняли участие журналисты «Газеты.Ru» и другие спортивные журналисты, представители пресс-служб клубов, ведущих статистических порталов и популярные футбольные блогеры.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее «Монако» без Головина не сумело обыграть «Нант» в чемпионате Франции.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами