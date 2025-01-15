Назван лучший российский футболист 2024 года

Головин — лучший российский футболист 2024 года по версии журнала «Футбол»

Футболист «Монако» Александр Головин признан лучшим российским футболистом по версии журнала «Футбол». Об этом сообщает «Советский спорт».

По итогам голосования Головин набрал 438 баллов. Он впервые в карьере получил данную награду. Второе место в опросе занял футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков. Третью строчку занял нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

«Советский спорт» возобновил премию спустя пять лет после объявления последнего лауреата, которым стал Артем Дзюба. Также в опросе приняли участие журналисты «Газеты.Ru» и другие спортивные журналисты, представители пресс-служб клубов, ведущих статистических порталов и популярные футбольные блогеры.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее «Монако» без Головина не сумело обыграть «Нант» в чемпионате Франции.