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«Монако» без Головина не сумело обыграть «Нант» в чемпионате Франции

«Монако» сыграло вничью с «Нантом» в чемпионате Франции
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Panoramic/Global Look Press

«Монако» и «Нант» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Божуар», завершилась со счетом 2:2.

«Нант» вырвался вперед благодаря голам Маттиса Аблина на 12-й и Кельвина Амиана Аду на 47-й минутах, но «Монако» удалось спастись: на 52-й минуте отличился Брель Эмболо, а на 59-й — Мохаммед Салису.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил матч.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» идет на третьем месте, набрав 31 очко после 17 игр. У «Нанта» 16 баллов и 14-я позиция.

В следующем туре чемпионата страны «Нант» сыграет в гостях с «Сент-Этьеном». Встреча состоится 19 декабря. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

«Монако» сыграет в следующем матче встретится также на выезде с «Монпелье». Встреча состоится 17 декабря. Команды выйдут на поле в 21:00 мск.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

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Футбол. Чемпионат Франции
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