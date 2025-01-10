«Монако» без Головина не сумело обыграть «Нант» в чемпионате Франции

«Монако» сыграло вничью с «Нантом» в чемпионате Франции

«Монако» и «Нант» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Божуар», завершилась со счетом 2:2.

«Нант» вырвался вперед благодаря голам Маттиса Аблина на 12-й и Кельвина Амиана Аду на 47-й минутах, но «Монако» удалось спастись: на 52-й минуте отличился Брель Эмболо, а на 59-й — Мохаммед Салису.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил матч.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» идет на третьем месте, набрав 31 очко после 17 игр. У «Нанта» 16 баллов и 14-я позиция.

В следующем туре чемпионата страны «Нант» сыграет в гостях с «Сент-Этьеном». Встреча состоится 19 декабря. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

«Монако» сыграет в следующем матче встретится также на выезде с «Монпелье». Встреча состоится 17 декабря. Команды выйдут на поле в 21:00 мск.

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