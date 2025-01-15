Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ключевого форварда «Спартака» сравнили с Марадоной и Пеле

Легенда ЦСКА Пономарев сравнил нападающего «Спартака» Угальде с Марадоной и Пеле
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий столичного «Спартака» Манфред Угальде проявил себя в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на высочайшем уровне.

По его словам, костариканец показал игру, сопоставимую по уровню игры с Диего Марадоной и Пеле.

«Спартак» провел отлично концовку прошлого года, феерил Угальде — посмотрим, как он сейчас будет выглядеть. Потому что так, как он играл — это настоящий Марадона или Пеле, если судить, как он разбирается с обороной. Посмотрим, как он дальше будет проявлять себя, потому что такая игра не всегда получается. Если в первом полугодии у него все получалось, то во втором может все быть наоборот — таких футболистов сколько угодно! Очень интересно за ним будет наблюдать», — заявил Пономарев.

С приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее Никита Медведев назвал вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова ориентиром для российских футболистов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами