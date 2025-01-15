Ключевого форварда «Спартака» сравнили с Марадоной и Пеле

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий столичного «Спартака» Манфред Угальде проявил себя в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на высочайшем уровне.

По его словам, костариканец показал игру, сопоставимую по уровню игры с Диего Марадоной и Пеле.

«Спартак» провел отлично концовку прошлого года, феерил Угальде — посмотрим, как он сейчас будет выглядеть. Потому что так, как он играл — это настоящий Марадона или Пеле, если судить, как он разбирается с обороной. Посмотрим, как он дальше будет проявлять себя, потому что такая игра не всегда получается. Если в первом полугодии у него все получалось, то во втором может все быть наоборот — таких футболистов сколько угодно! Очень интересно за ним будет наблюдать», — заявил Пономарев.

С приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее Никита Медведев назвал вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова ориентиром для российских футболистов.