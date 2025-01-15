«Ничто не остановит»: Роднина о смене гражданства российскими атлетами

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами, отметив, что атлетов никто не удерживает от подобного шага. Ее слова приводит Sport24.

«Если захочешь его поменять, то ничто не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна: никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство», — отметила она.

Роднина также выразила мнение, что вероятный запрет на двойное гражданство никак не повлияет на переходы российских спортсменов в другие национальные сборные.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация приняла решение допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Олимпиаду в Париже отправились 15 человек, медали выиграли только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева — серебро в парном разряде.

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