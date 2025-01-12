Губерниев объяснил, как Трамп повлияет на российский спорт

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что возвращение российских атлетов на международный уровень будет зависеть от позиции президента США Дональда Трампа.

По его словам, ситуация по допуску может измениться в ближайшее время.

«В вопросе снятия санкций многое будет зависеть от наших контактов с МОК и что будет после инаугурации Трампа. События могут быстро меняться, поэтому ждем», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее чемпионка Кубка России по биатлону объяснила страхом финиш без флага.