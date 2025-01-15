Российская теннисистка впервые в карьере сыграет в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче второго круга представительница России обыграла австралийскую спортсменку Айлу Томлянович. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 7:5.

За это время Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Томлянович три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

До этого сезона Шнайдер дважды играла на Australian Open. В 2023 году она вышла во второй круг, а в 2024 году — покинула турнир на старте.

В следующем туре Открытого чемпионата Австралии — 2025 Шнайдер сразится с победительницей противостояния между британской теннисисткой Хэрриет Дарт и Донной Векич, которая представляет Хорватию.

Шнайдер также продолжает выступление на турнире в парном разряде вместе с Миррой Андреевой. В первом круге российские спортсменки одержали уверенную победу над итальянкой Анджелиной Морателли и полькой Катаржиной Питер. Встреча, которая длилась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:1.

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