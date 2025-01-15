«Спартак» купил игрока «Зенита»

Московский «Спартак» купил у петербургского «Зенита» 16-летнего атакующего полузащитника Ивана Сорокина. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист и инсайдер Иван Карпов.

Петербургский клуб хотел сохранить в своем составе футболиста, однако тот три раза отказался подписывать новое соглашение с командой. По информации источника, такая позиция связана с тем, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак делает основную ставку на иностранных футболистов. Сорокин решил перейти в «Спартак», и «Зенит» отпустил игрока — сумма сделки составила 2,5 млн рублей.

«Спартак» и Сорокин заключили соглашение на два года. Футболист будет играть в Молодежной футбольной лиге (МФЛ).

«Теперь Иван будет играть в МФЛ — «Спартак» берет его сразу в молодежку, чтобы доказывал в компании старших ребят», — отметил Карпов.

В сезоне-2024 Сорокин провел 27 матчей в Юношеской футбольной лиге — 2, записав на свой счет шесть голов и сделав семь результативных передач. Он стал чемпионом в составе команды «Зенита» 2008 года рождения.

Ранее покинувший «Спартак» легионер подписал контракт с новым клубом.