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«Спартак» купил игрока «Зенита»

«Спартак» купил у «Зенита» 16-летнего футболиста Сорокина
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Футбольный клуб «Зенит»

Московский «Спартак» купил у петербургского «Зенита» 16-летнего атакующего полузащитника Ивана Сорокина. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист и инсайдер Иван Карпов.

Петербургский клуб хотел сохранить в своем составе футболиста, однако тот три раза отказался подписывать новое соглашение с командой. По информации источника, такая позиция связана с тем, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак делает основную ставку на иностранных футболистов. Сорокин решил перейти в «Спартак», и «Зенит» отпустил игрока — сумма сделки составила 2,5 млн рублей.

«Спартак» и Сорокин заключили соглашение на два года. Футболист будет играть в Молодежной футбольной лиге (МФЛ).

«Теперь Иван будет играть в МФЛ — «Спартак» берет его сразу в молодежку, чтобы доказывал в компании старших ребят», — отметил Карпов.

В сезоне-2024 Сорокин провел 27 матчей в Юношеской футбольной лиге — 2, записав на свой счет шесть голов и сделав семь результативных передач. Он стал чемпионом в составе команды «Зенита» 2008 года рождения.

Ранее покинувший «Спартак» легионер подписал контракт с новым клубом.

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