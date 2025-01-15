Покинувший «Спартак» легионер подписал контракт с новым клубом

Нападающий Виллиан Жозе перешел в бразильскую «Баию». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Известно, что соглашение с 33-летним форвардом заключено до конца сезона 2026 года. В данный момент Виллиан Жозе присоединился к своей новой команде на сборах в испанской Жироне.

Бразилец прошел в клубе медобследование и в данный момент находится в испанской Жироне, где основная команда «Баии» проходит предсезонную подготовку.

14 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с футболистом.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» летом 2024 года. В составе андалусийской команды он провел 126 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Гол в ворота «Динамо» стал единственным для бразильского форварда в составе красно-белых. Всего за клуб он принял участие в 13 встречах.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может усилиться аргентинцем.