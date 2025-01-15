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«Манчестер Сити» упустил победу в первом матче после развода Гвардиолы

«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Брентфордом» в АПЛ
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Reuters

«Манчестер Сити» упустил победу в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брентфорда».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Брентфорд Комьюнити», завершилась со счетом 2:2. В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине встречи дубль оформил хавбек «Сити» Фил Фоден, забив на 66-й и 78-й минутах, однако хозяевам удалось свести матч вничью благодаря точным ударам конголезца Йоана Виссы на 82-й и норвежца Кристиана Нергора на 90+2-й минутах.

«Манчестер Сити» остался на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 35 очков. «Брентфорд» занимает десятое место — у команды Томаса Франка 28 баллов.

Этот матч стал первым после развода для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. «Астон Вилла», опередив «Сити», вышла на пятую позицию. Теперь в их активе 28 баллов.

Отставание от лидирующего «Ливерпуля» у «горожан» составляет 12 баллов и, по мнению Гвардиолы, шансов на победу в АПЛ нет.

В следующем матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ипсвичем» 19 декабря.

Ранее болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер в честь Гвардиолы.

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