Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гвардиола развелся с женой после 30 лет совместной жизни

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола развелся с женой после 30 лет совместной жизни
close
Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола развелся с супругой Кристиной Серрой после 30 лет совместной жизни. Об этом сообщает Diario Sport.

Источник утверждает, что решение об этом было принято еще в декабре 2024 года, однако пара попросила окружение не раскрывать подробности. Также известно, что, несмотря на расставание, отношения пары остались дружескими.

Ранее Гвардиола заявил, что недостаточно хорош.

После неудачной серии «Манчестер Сити» опустился в турнирной таблице и сейчас занимает шестое место, набрав 34 очка после 20 проведенных встреч. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 12 баллов и, по мнению Гвардиолы, шансов на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) нет.

Гвардиола и Серра познакомились в 1994 году. В 2014 году они сыграли свадьбу. У них трое детей — дочери Мария и Валентина, а также сын Мариус.

Ранее болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер в честь Гвардиолы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами