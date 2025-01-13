Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола развелся с женой после 30 лет совместной жизни

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола развелся с супругой Кристиной Серрой после 30 лет совместной жизни. Об этом сообщает Diario Sport.

Источник утверждает, что решение об этом было принято еще в декабре 2024 года, однако пара попросила окружение не раскрывать подробности. Также известно, что, несмотря на расставание, отношения пары остались дружескими.

Ранее Гвардиола заявил, что недостаточно хорош.

После неудачной серии «Манчестер Сити» опустился в турнирной таблице и сейчас занимает шестое место, набрав 34 очка после 20 проведенных встреч. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 12 баллов и, по мнению Гвардиолы, шансов на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) нет.

Гвардиола и Серра познакомились в 1994 году. В 2014 году они сыграли свадьбу. У них трое детей — дочери Мария и Валентина, а также сын Мариус.

Ранее болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер в честь Гвардиолы.