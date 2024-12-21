Гвардиола считает, что у «Манчестер Сити» нет шансов на победу в АПЛ

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: у нас нет шансов на победу в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у команды нет шансов на победу в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает Eurosport.

«Победа в АПЛ? Нет. У нас нет игроков. Сейчас у меня нет такого чувства. Может, это случится, кто знает? Но у меня есть ощущение, что сейчас нужно думать о краткосрочной перспективе», — сказал Гвардиола.

В прошлом туре «Манчестер Сити» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Подопечные Гвардиолы открыли счет в матче на 36-й минуте, отличился Йошко Гвардиол. «Манчестер Юнайтед» смог сравнять только за две минуты до конца основного времени матча, Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый удар. На 90-й минуте Амад Диалло вывел «Юнайтед» вперед.

«Манчестер Сити» после этого поражения идет на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 27 очков. «Юнайтед» имеет на пять баллов меньше и идет на 12-й позиции.

Ранее болельщики «Манчестер Сити» вывесили баннер в честь Гвардиолы.