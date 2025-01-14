Канадская спортсменка необычно объяснила допинг и избежала дисквалификации

Двукратный призер чемпионатов мира, канадская керлингистка Бриан Харрис объяснила попадание допинга в организм сексуальным контактом и избежала наказания. Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации керлинга (World Curling).

«Харрис совершила нарушение антидопинговых правил, но вины или халатности у спортсменки нет, поэтому срок дисквалификации не был назначен. Временное отстранение с нее было снято», — сообщили в организации.

В решении Спортивного арбитражного суда (CAS) говорится, что «она подверглась воздействию лигандрола из-за интимных контактов с мужем в период, когда он употреблял БАД, содержащий это запрещенное вещество».

В ноябре 2024 года украинская бобслеистка Лидия Гунько пыталась оправдаться за допинг антироссийской позицией, однако CAS не принял эту аргументацию и признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее был назван российский футболист, которого чаще всего проверяли на допинг.