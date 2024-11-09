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Украинская атлетка пыталась оправдаться за допинг антироссийской позицией

Украинка Гунько попыталась оправдаться за допинг антироссийской позицией

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Pavlo_bagmutukrinform/Global Look Press

Украинская бобслеистка Лидия Гунько попыталась объяснить наличие в своей пробе запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов своей антироссийской позицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Спортивного арбитражного суда (CAS).

В анализах украинской спортсменки, которые были взяты на зимних Олимпийских играх — 2022, был найден запрещенный препарат, который относится к классу стероидов. Тестирование проводило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

В мае 2023 года за разбирательство взялся CAS. В ходе одного из заседаний Гунько заявила, что у нее присутствуют сомнения в честности исследования, проведенного ITA, поскольку она подозревает, что в это дело вмешалась третья сторона. Она выразила мнение, что это может быть связано с ее антироссийской позицией.

Спортивный арбитражный суд не принял эту аргументацию от украинской бобслеистки и признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил. Она была дисквалифицирована на четыре года с момента взятия пробы, давшей положительный результат.

Гунько на Олимпиаде в 2022 году заняла последнее место.

Ранее был назван российский футболист, которого чаще всего проверяли на допинг.

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