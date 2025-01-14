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Выигравшая Кубок мира самбистка умерла в 33 года

Выигравшая Кубок мира самбистка Баранова скончалась в 33 года
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Мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо Ольга Баранова умерла в возрасте 33 лет. Об этом сообщила Тверская Федерация дзюдо.

«Сегодня скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжка, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова. За годы своей деятельности Ольга оставила неизгладимый след в истории тверского спорта», — говорится в заявлении.

Баранова добилась значительных успехов в национальных первенствах по дзюдо и самбо: она восемь лет значилась в российских командах, дважды занимала призовые места на национальных первенствах, а в 2014 году выиграла Кубок мира по самбо в болгарском Бургасе в категории до 68 кг.

Ранее тренер олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой умер в возрасте 80 лет.

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