Тренер олимпийской чемпионки умер в возрасте 80 лет

Заслуженный тренер России Евгений Трофимов, который работал с двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой, умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается в заявлении на странице Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) «Вконтакте».

«Федерация приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности. О дате и месте похорон Евгения Васильевича Трофимова будет сообщено дополнительно», — написано в сообщении.

О причинах смерти специалиста не сообщается.

Трофимов тренировал Исинбаеву дважды: в 1997-2006 годах, а также в 2010-2014 году. Под его руководством она стала Олимпийской чемпионкой Афин в 2004 году, а также бронзовым призером Игр в Лондоне в 2012 году. Также за время сотрудничества спортсменка выиграла четыре чемпионата мира.

Трофимов был награжден почетным знаком «За высокие спортивные достижения на XXVIII Олимпийских играх», орденом Петра Великого I степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Ранее старейшая в мире олимпийская чемпионка умерла в 103 года.