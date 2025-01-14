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Теннисный тренер назвал Медведева одним из фаворитов Australian Open

Тренер Абашкин заявил, что Медведев может рассчитывать на успех на AО-2025
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Francis Mascarenhas/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» затруднился назвать стадию, до которой пятая ракетка мира в мужском рейтинге АТР Даниил Медведев сможет дойти на Australian Open — 2025.

По его словам, в современном теннисе больше нет откровенно слабых соперников, которых можно обыграть, не выкладываясь на полную.

«Назвать точную стадию, до которой дойдет Медведев на Australian Open в этом году, сложно. Играть в любом случае будет тяжело, потому что ранг турнира самый высокий и уровень соперников по определению такой же. Даниил — один из самых сильных теннисистов мира, входит в топ-5, поэтому, конечно же, рассчитывает на успех. Но сильные игроки должны с самого первого круга выкладываться на максимум и не ждать легкой прогулки», — заявил Абашкин.

В первом круге российский спортсмен, который занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл 418-й номер рейтинга Касидита Самрея из Таиланда. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стала известна причина снятия российской теннисистки с Australian Open.

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