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Спорт

Первый матч после рождения дочери: Медведев стартует на Australian Open. LIVE

Australian Open. Мужчины. 1-й круг. Касидит Самрей — Даниил Медведев. ОНЛАЙН
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Violeta Santos Moura/Reuters
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев играет с 418-й ракеткой мира — Касидитом Самреем из Таиланда. Незадолго до старта Australian Open Медведев во второй раз стал отцом — у него родилась дочь Виктория. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
07:45

Прием в сетку. Гейм за Касидитом — 2:3.

07:45

Под мощными атаками Самрея не попадает Медведев по длине — больше.

07:44

Глубокий прием Медведева и быстрый успешный выход к сетке — 40:40.

07:43

Прием на вылет — 40:30.

07:43

Продолжительный обмен ударами, в котором россиянин не справляется с резаным ударом бегавшего по корту соперника — 40:15.

07:42

Даниил не попадает по длине с приема — 30:15.

07:42

Косая подача на вылет от Самрея — 15:15.

07:41

Хороший прием Медведева — 0:15.

07:41

И эйсом закрывает россиянин гейм — 1:3.

07:41

Очко с подачи — 40:15.

07:40

В аут пробивает таец в коротком розыгрыше — 30:15.

07:40

Тут же отыгрывается подачей — 15:15.

07:39

Медведев пытается сыграть на вылет после приема соперника, но не попадает по ширине — 0:15.

07:37

Самрей забирает гейм подачей — 1:2.

07:36

Плотно играет Медведев, заставляя соперника побегать по углам, и тот в итоге не справляется — 40:15.

07:35

Самрей подает вторым мячом и разводит Медведева и мяч по разным сторонам у сетки — 40:0.

07:35

Неудачно принял и упал Медведев, но все в порядке. Просто 30:0.

07:34

Отличный первый розыгрыш для Самрея на его подаче с виннерсом по линии — 15:0.

07:34

Нет приема второй подачи — 0:2.

07:33

Идет к сетке россиянин и спокойно закрывает ее — 40:15.

07:32

Самрей неплохо атакует в розыгрыше, и россиянин ошибается по длине — 30:15.

07:32

Уверенно начинает гейм на своей подаче Даниил — 30:0.

07:30

Двойная ошибка — 0:1, Медведев начинает с брейка.

07:29

Аут по длине у теннисиста из Таиланда — меньше, брейк-пойнт.

07:29

Самрей пробивает в сетку в обмене диагоналями слева-налево — 40:40.

07:28

А здесь прием на вылет — 40:30.

07:28

Тут хорошая подача — 40:15.

07:27

Самрей укорачивает, но в сетку — 30:15.

07:26

Очко с подачи за Самреем — 30:0.

07:25

Самрей выходит на подачу. Розыгрыш со второго мяча, в котором Медведев под давлением ошибается по длине — 15:0.

07:20

Самрей выиграл жеребьевку и выбрал подачу. Сейчас разминка на четыре минуты, и матч начнется.

07:15

Теннисисты появляются на корте.

07:00

Эмма Наварро кое-как дожала свою соотечественницу Пэйтон Стирнс (7:5), хотя уступала в третьем сете с брейком. Скоро наш матч начнется.

06:40

Касидит Самрей тоже еще не играл в этом году, поскольку попал в основную сетку Мельбурна, получив wild card. В прошлом сезоне он выступал на Челленджерах.

06:30

Матч пройдет на центральном корте по окончании встречи двух американок — Наварро и Стирнс, которые в своей игре первого круга женской сетки зарубились не на шутку, обменявшись выигранными тай-брейками, а сейчас играют третью партию.

06:20

Даниил Медведев прилетел в Австралию непосредственно перед стартом АО. Совсем недавно у него родилась вторая дочь. С одной стороны, у россиянина нет практики, с другой, он говорит, что провел отличную предсезонку.

06:10

Медведев занимает пятое место в рейтинге АТР, его соперник — 418-й. Друг с другом они никогда не играли, само собой.

06:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев встречается с Касидитом Самреем из Таиланда. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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