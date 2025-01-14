Первый матч после рождения дочери: Медведев стартует на Australian Open. LIVE

Продолжительный обмен ударами, в котором россиянин не справляется с резаным ударом бегавшего по корту соперника — 40:15.
Плотно играет Медведев, заставляя соперника побегать по углам, и тот в итоге не справляется — 40:15.
Самрей выходит на подачу. Розыгрыш со второго мяча, в котором Медведев под давлением ошибается по длине — 15:0.
Эмма Наварро кое-как дожала свою соотечественницу Пэйтон Стирнс (7:5), хотя уступала в третьем сете с брейком. Скоро наш матч начнется.
Касидит Самрей тоже еще не играл в этом году, поскольку попал в основную сетку Мельбурна, получив wild card. В прошлом сезоне он выступал на Челленджерах.
Матч пройдет на центральном корте по окончании встречи двух американок — Наварро и Стирнс, которые в своей игре первого круга женской сетки зарубились не на шутку, обменявшись выигранными тай-брейками, а сейчас играют третью партию.
Даниил Медведев прилетел в Австралию непосредственно перед стартом АО. Совсем недавно у него родилась вторая дочь. С одной стороны, у россиянина нет практики, с другой, он говорит, что провел отличную предсезонку.
Медведев занимает пятое место в рейтинге АТР, его соперник — 418-й. Друг с другом они никогда не играли, само собой.