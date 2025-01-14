Стала известна причина снятия российской теннисистки с Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская в своих социальных сетях заявила, что вирусное заболевание стало причиной ее снятия с Australian Open.

«С грустью и разочарованием я сегодня снялась с Australian Open. Я очень ждала турнир, но подхватила какой-то вирус. Здоровье прежде всего», — сообщила Калинская.

Представительницу России заменила лаки-лузер Ева Лис, которая уже находилась на корте. Из-за такого решения Калинская потеряет очки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поскольку не смогла выступить лучше прошлогоднего турнира, где дошла до четвертьфинала.

7 января Калинская не смогла преодолеть первый круг турнира серии WTA в Аделаиде. В матче 1/16 финала 14-я ракетка мира встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Первый сет россиянка проиграла с результатом 2:6, после чего отказалась от борьбы и досрочно завершила матч.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

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