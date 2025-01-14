Ветераны СКА обратились к министру спорта из-за кричалки про «позор российского хоккея»

Ветераны СКА написали письмо министру спорта после игры КХЛ с «Локомотивом»

Представители совета ветеранов петербургского СКА написали открытое письмо министру спорта Российской Федерации Михаилу Дегтяреву по итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом». Текст письма приводит издание «Спорт день за днем».

На матче фанаты «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея».

«Просим обратить внимание всех организационных структур, отвечающих за проведение матчей КХЛ, на искоренение подобных возмутительных случаев», — написали авторы обращения.

Письмо подписали Сергей Черкас, Василий Каменев, Александр Юдин, Юрий Гайлик и Александр Михайлов.

По итогам матча КХЛ оштрафовала «Локомотив» за поведение болельщиков. Встреча, проходившая на «Арене-2000 Локомотив», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Локомотив» лидирует, набрав 74 очка после 46 игр. Коллектив имеет отрыв от второй строчки в 15 баллов. СКА идет седьмым — у подопечных Романа Ротенберга 55 набранных очков после 44 встреч.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Сибирью» в гостях 17 января, а СКА дома примет «Северсталь» 16 числа.

Ранее хоккеист «Локомотива» был удален за плевок после матча со СКА.