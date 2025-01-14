Хоккеист «Локомотива» был удален за плевок после матча со СКА

Хоккеист «Локомотива» Радулов был удален за плевок по окончании матча со СКА

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов получил матч-штраф по окончании встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Информация об этом появилась на официальном сайте Лиги.

Сообщается, что хоккеист был удален за плевок. Этот момент не попал в телетрансляцию, но когда игроки команд выстроились на общее рукопожатие, по арене было объявлено, что форвард получил большой дисциплинарный штраф

Встреча, проходившая на «Арене-2000 Локомотив», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе «Локомотива» отличились Радулов, который оформил дубль, и Артур Каюмов, а в составе СКА — Захар Бардаков, Иван Демидов и Александр Никишин. В дополнительное время принес победу хозяевам точный бросок Рушана Рафикова.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Локомотив» лидирует, набрав 74 очка после 46 игр. Коллектив имеет отрыв от второй строчки в 15 баллов. СКА идет седьмым — у подопечных Романа Ротенберга 55 набранных очков после 44 встреч.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Сибирью» в гостях 17 января, а СКА дома примет «Северсталь» 16 числа.

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