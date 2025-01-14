Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Локомотив» наказали за кричалку «СКА — позор российского хоккея»

КХЛ наказала «Локомотив» за кричалки фанатов «СКА — позор российского хоккея»
close
Global Look Press

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала ярославский «Локомотив» за поведение болельщиков команды в матче регулярного чемпионата с петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба Лиги.

Фанаты команды из Ярославля скандировали «СКА — позор российского хоккея». КХЛ зафиксировала, что болельщики допускали скандирование оскорбительного характера в адрес петербуржцев, что является нарушением.

Встреча, проходившая на «Арене-2000 Локомотив», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе «Локомотива» отличились Александр Радулов, который оформил дубль, и Артур Каюмов, а в составе СКА — Захар Бардаков, Иван Демидов и Александр Никишин. В дополнительное время принес победу хозяевам точный бросок Рушана Рафикова.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Локомотив» лидирует, набрав 74 очка после 46 игр. Коллектив имеет отрыв от второй строчки в 15 баллов. СКА идет седьмым — у подопечных Романа Ротенберга 55 набранных очков после 44 встреч.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Сибирью» в гостях 17 января, а СКА дома примет «Северсталь» 16 числа.

Ранее хоккеист «Локомотива» был удален за плевок после матча со СКА.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами