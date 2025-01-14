«Локомотив» наказали за кричалку «СКА — позор российского хоккея»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала ярославский «Локомотив» за поведение болельщиков команды в матче регулярного чемпионата с петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба Лиги.

Фанаты команды из Ярославля скандировали «СКА — позор российского хоккея». КХЛ зафиксировала, что болельщики допускали скандирование оскорбительного характера в адрес петербуржцев, что является нарушением.

Встреча, проходившая на «Арене-2000 Локомотив», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе «Локомотива» отличились Александр Радулов, который оформил дубль, и Артур Каюмов, а в составе СКА — Захар Бардаков, Иван Демидов и Александр Никишин. В дополнительное время принес победу хозяевам точный бросок Рушана Рафикова.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Локомотив» лидирует, набрав 74 очка после 46 игр. Коллектив имеет отрыв от второй строчки в 15 баллов. СКА идет седьмым — у подопечных Романа Ротенберга 55 набранных очков после 44 встреч.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Сибирью» в гостях 17 января, а СКА дома примет «Северсталь» 16 числа.

Ранее хоккеист «Локомотива» был удален за плевок после матча со СКА.