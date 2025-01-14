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Гибель чемпиона России по гиревому спорту назвали потрясением

Тренер Шутой назвал потрясением новость о смерти чемпиона России Фещенко
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GIREVIK ONLINE - kettlebell sport|гиревой спорт/RUTUBE

Бывший тренер чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко Марк Шутой признался, что был потрясен новостью о гибели спортсмена. Его слова приводит ТАСС.

«Владимир в последние годы не выступал на всероссийском уровне. Он сумел реализовать себя как спортсмен, звание мастера спорта международного класса и титул чемпиона России немалого стоят. То, что с ним случилось, стало для меня большим потрясением», — поделился он.

По информации Telegram-канала Baza, спортсмена обнаружили в ночь на 13 января в одном из зданий на Ольховской улице. В его голове было пулевое отверстие, к моменту обнаружения Фещенко был уже мертв. По данным источника РИА Новости, Фещенко был сотрудником ФСБ.

Фещенко родился в 1998 году, начал заниматься гиревым спортом в 12 лет. Он являлся неоднократным победителем юношеских первенств России и Европы по гиревому спорту, в 2017 году выиграл юниорский и взрослый чемпионаты страны.

Чемпионат России по гиревому спорту, который в своей карьере выиграл Фещенко, это соревнование, проводящееся Всероссийской федерацией гиревого спорта (ВФГС).

Ранее основатель хоккейного клуба Алексей Зайцев скончался на тренировке.

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