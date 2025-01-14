Чемпиона России по гиревому спорту убили в Москве

Чемпион России по гиревому спорту Фещенко был убит в Москве

Чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко убили в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, спортсмена обнаружили в ночь на 13 января в одном из зданий на Ольховской улице. В его голове было пулевое отверстие, к моменту обнаружения Фещенко был уже мертв.

На место происшествия были вызваны сотрудники ФСБ и Следственного комитета, подробности произошедшего устанавливаются. Никаких деталей источник больше не приводит.

По данным источника РИА Новости, Фещенко был сотрудником ФСБ.

Фещенко — мастер спорта международного класса.

Чемпионат России по гиревому спорту, который в своей карьере выиграл Фещенко, это соревнование, проводящееся Всероссийской федерацией гиревого спорта (ВФГС). Первоначально чемпионаты России по гиревому спорту проводились под руководством Всесоюзной федерацией гиревого спорта. 26 ноября 1984 года в городе Оренбурге состоялся первый официальный чемпионат страны.

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