Основатель хоккейного клуба Зайцев скончался на тренировке

Основатель любительского хоккейного клуба (ХК) «Сталкер», выступающего в Ночной хоккейной лиге, Алексей Зайцев скончался на 55-м году жизни. Информация об этом появилась в Telegram-канале команды 11 января.

«Вчера не стало Алексея Владимировича Зайцева. Нашего дорогого друга, отличного хоккеиста, руководителя хоккейной команды «Сталкер» и нашей арены», — указано в заявлении команды.

Также пресс-служба сообщила что Зайцев скончался 10 января. Причины смерти не разглашаются. Руководитель команды Александр Артюшкин в комментарии с ТАСС заявил, что Зайцев скончался во время тренировки, а причиной смерти мог послужить оторванный тромб.

Зайцев на юношеском уровне представлял московское «Динамо», где играл вместе с Алексеем Жамновым, и ЦСКА, за который выступали Павел Буре, Сергей Зубов, Александр Могильный.

Команду «Сталкер» он создал в 2014 году, где сам выступал на позиции нападающего. Уже в сезоне-2016/17 клуб завоевал золотые медали Ночной хоккейной лиги — российской любительской спортивной организации, созданной 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея. Эта победа принесла команде Зайцева грант на 100 млн рублей. На эти деньги была построена ледовая арена в одном из районов Москвы.

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