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Хабиб заявил о сложностях после завершения карьеры

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о сложностях работы тренером
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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что работать с бойцами ему труднее, чем выходить в октагон самому. Его слова приводит UFC Russia.

«Я не знал, что после завершения карьеры будет так сложно. Когда я дрался сам — все было легче. Я готовился сам и знал, чего ожидать в клетке. Жизнь тренера совсем другая. Теперь я ничего не контролирую, я не могу выйти в октагон на замену. Это моя головная боль», — заявил он.

На турнире UFC 311 Нурмагомедов выступит в роли углового для Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее стали известны результаты расследования авиакомпании после скандала с Хабибом.

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