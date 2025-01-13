ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Спартака».

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе ЦСКА отличились Максим Мамин (дважды), Егор Фатеев и Денис Гурьянов, а в составе «Спартака» — Ансель Галимов и Александр Беляев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА вышел на второе место, набрав 59 очков после 44 игр. «Спартака» идет четвертым — у них 57 набранных очков после 44 встреч.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Авангардом» в гостях 17 января, а «Спартак» дома примет «Автомобилист» 15 числа.

В феврале 2024- го Международная федерация хоккея (IIHF) года продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет организации продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее «Локомотив» обыграл СКА в матче КХЛ.