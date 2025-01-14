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Фанаты «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея»

Болельщики «Локомотива» кричали «СКА — позор российского хоккея» на матче КХЛ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Болельщики ярославского хоккейного клуба «Локомотив» во время матча регулярного чемпионата КХЛ против петербургского СКА массово скандировали оскорбительные кричалки. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча, прошедшая в Ярославле в понедельник, завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3. В ходе игры фанаты «железнодорожников» скандировали «СКА — позор российского хоккея».

Таким образом болельщики «Локомотива» отреагировали на третью шайбу СКА, заброшенную Александром Никишиным в большинстве за минуту до окончания основного времени матча.

Примечательно, что ранее подобным скандированием в отношении СКА отметились и фанаты московского «Спартака» в домашнем матче с петербуржцами, состоявшемся в конце октября 2024 года. После той игры главный тренер СКА Роман Ротенберг пожаловался на то, что московские болельщики «кричали матом всю игру в присутствии детей на трибунах», и призвал КХЛ отреагировать на их поведение. «Спартак» в ответ направил в лигу письмо с просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга.

Впоследствии КХЛ оштрафовала «Спартак», а также вынесла предупреждения в адрес СКА и лично Ротенберга. Лига рекомендовала руководству СКА обратить внимание на поведение тренера и принять меры.

11 января главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объяснил такой результат, допустив фактическую ошибку.

Ранее Ротенберг попросил прощения у журналистов.

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