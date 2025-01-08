Тренер СКА Ротенберг попросил прощения у журналистов за сравнение с фашистами

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после разгрома от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) попросил прощения у спортивных журналистов. Его слова приводит Sport24.

5 января после игры с «Витязем» Ротенберг сравнил журналистов с фашистами, обвинив их в том, что те «выпускают материалы с критикой клуба в 5 утра».

«Если я кого=то задел, то глубоко извиняюсь. У меня тоже дедушка воевал», — заявил Ротенберг.

Игра СКА — «Спартак» прошла в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» и завершилась убедительной победой столичного клуба со счетом 5:0. Счет в матче на исходе первого периода открыл Герман Рубцов. Во втором игровом отрезке красно-белые поразили ворота соперника четырежды: два раза отличился Ансель Галимов, еще по разу отметились заброшенными шайбами Иван Морозов и Николай Голдобин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы команда под руководством Алексея Жамнова набрала 57 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 54 баллами занимает пятую позицию на Западе.

Ранее в НХЛ рассказали о травме Евгения Малкина.