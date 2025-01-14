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«ПСЖ» договорился о покупке Кварацхелии

L'Equipe: «ПСЖ» договорился с «Наполи» о переходе Кварацхелии
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Alessandro Garofalo/Global Look Press

«ПСЖ» достиг принципиальной договоренности о переходе грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает L'Equipe.

Источник утверждает, что сумма трансфера составит около €70 млн без учета бонусов. Клубам осталось уладить формальности для заключения сделки и прохождения Кварацхелией медобследования. Также, как и сообщалось, зарплата футболиста вырастет с €1,5 млн до €7,5 млн в год.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Ранее воспитанник «Зенита» перешел в ЦСКА.

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