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Воспитанник «Зенита» перешел в ЦСКА

ЦСКА подписал 18-летнего воспитанника «Зенита» Ивана Ананьева
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Телеграм-канал »«Газпром»-Академия ФК «Зенит»»

18-летний полузащитник Иван Ананьев стал игроком московского ЦСКА. Информация об этом появилась на официальном сайте армейского клуба.

Контракт с футболистом подписан на 3,5 года. До этого Ананьев выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита» из Санкт-Петербурга. Он был признан лучшим полузащитником ЮФЛ, а в 2024 году провел 15 матчей в МФЛ, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале пишет, что Ананьев отправится вместе с армейским клубом на зимние сборы, где его оценит тренерский штаб сербского специалиста Марко Николича. При этом он отметил, что вряд ли 18-летний футболист сразу сможет стать игроком основы, и существует вероятность того, что его отдадут в аренду.

Московский ЦСКА на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) ушел на шестом месте, в активе армейской команды 31 балл.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее экс-игрок ЦСКА рассказал о проблеме команды.

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