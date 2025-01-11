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Хвича Кварацхелия перейдет в «ПСЖ» ради увеличения зарплаты в пять раз

Тренер «Наполи» Конте заявил, что Кварацхелия попросил клуб продать его
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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попросил руководство итальянского клуба продать его. Об этом сообщил главный тренер команды Антонио Конте, его слова приводит журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

«Этим летом он попросил о трансфере. И не только он. Полгода мне пришлось работать над тем, чтобы убеждать ключевых игроков остаться. Мы усердно работали, и я рад, что нам удалось сохранить их. Сегодня они рады остаться и быть частью нашего проекта», — заявил он.

Инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X сообщил, что грузинский игрок уже согласовал пятилетний контракт с французским «ПСЖ», его зарплата должна вырасти в пять раз.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Ранее воспитанник «Зенита» перешел в ЦСКА.

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