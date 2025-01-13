Тарасова отреагировала на слухи о беременности Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение насчет возможной беременности фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой). Ее слова приводит Sport24.

«Считаю, что беременность Трусовой — не мое дело и не дело общественности. Молодая девушка беременна — что здесь обсуждать? Это радостное событие, а об этом даже не говорят по большому счету. Она взрослая женщина и живет так, как она считает нужным», — заявила Тарасова.

Также она оценила вероятность возвращения фигуристки в большой спорт.

«Ее карьера закончилась, и сейчас она собирается рожать. Вот и все. Сможет ли Трусова вернуться потом в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться», — добавила специалист.

13 января сообщалось, что Трусова станет матерью. В этот же день РИА Новости сообщили, что Трусова не будет претендовать на участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

В последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, однако в на официальных стартах так и не выступила.

Ранее фигуристка Софья Леонтьева осталась в шоке от битвы российских одиночников.