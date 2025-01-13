Российский футболист обвинил чемпиона мира в русофобии

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов обвинил в разжигании русофобии чемпиона мира по футболу в составе сборной Германии Филиппа Лама. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Это говорит о том, что человек предвзято относится к России. Наверное, ЧМ повлиял с точки зрения инфраструктуры. В Европе редко может быть, что из‑за стадиона преобразится весь город. Может, из‑за этого он так говорит. У него русофобское настроение», — заявил Иванов.

Лам до этого заявил, что Европа пострадала от проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах в России и Катаре.

Лам, который вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира — 2014, перед началом финального матча мирового первенства в 2018 году между сборными Франции и Хорватии принял участие в торжественной церемонии и вынес на поле кубок турнира. Победа тогда досталась Франции.

В 2018 году совет ФИФА признал чемпионат мира в России «лучшим в истории».

Ранее критиковавшего Россию из-за ЧМ-18 немецкого футболиста назвали дураком.