Экс-игрок сборной Германии заявил, что Европа пострадала из-за ЧМ-18 в России

Бывший немецкий футболист Лам: Европа немного пострадала от ЧМ-2018 в России

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам заявил, что Европа немного пострадала из-за проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах в России и Катаре. Его слова приводит Bayerischer Rundfunk.

Он отметил, что важно перед выбором стран-хозяек смотреть на политическую ситуацию, и остался доволен тем фактом, что чемпионат Европы — 2024 прошел в Германии.

«Поэтому так важно, что этим летом все проводилось в Европе, в демократических странах, и мы увидели, на что способны футбол и спорт», — заявил он.

Лам, который вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира — 2014, перед началом финального матча мирового первенства в 2018 году между сборными Франции и Хорватии принял участие в торжественной церемонии и вынес на поле кубок турнира. Победа тогда досталась Франции.

В 2022 году французские футболисты вновь вышли в финал и сразились со сборной Аргентины, в составе которой играл Лионель Месси. Победа досталась аргентинской команде, причем победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти.

Ранее в РФС пообщались с УЕФА по поводу возвращения России.