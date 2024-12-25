Критиковавшего Россию из-за ЧМ-18 немецкого футболиста назвали дураком

Тренер Божович о словах Лама про Россию: футболисты — не очень умные люди

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо», черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что его не удивили критические высказывания бывшего немецкого футболиста Филиппа Лама о проведении чемпионата мира — 2018 в России. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Слова Лама? Меня не удивляют его высказывания… Дураков везде много. Почему вы удивляетесь этому? Футболисты — не очень умные люди. А этот Лам — дурак! Он был большим футболистом, но сам по себе человек неумный. Кто он такой вообще?» — заявил Божович.

Лам до этого заявил, что Европа пострадала от проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах в России и Катаре.

Лам, который вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира — 2014, перед началом финального матча мирового первенства в 2018 году между сборными Франции и Хорватии принял участие в торжественной церемонии и вынес на поле кубок турнира. Победа тогда досталась Франции.

В 2022 году французские футболисты вновь вышли в финал и сразились со сборной Аргентины, в составе которой играл Лионель Месси. Победа досталась аргентинской команде, причем победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти.

Ранее Дмитрий Губерниев обнаружил у критиковавшего Россию немца «большие проблемы с мозгами».