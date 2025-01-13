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Легенда ЦСКА назвал переломный момент матча «Реала» и «Барселоны»

Легенда ЦСКА Пономарев назвал гол Мбаппе переломным в игре «Реала» и «Барселоны»
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Susana Vera/Reuters

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что ранний гол нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в ворота «Барселоны» в финале Суперкубка Испании спутал его команде все карты.

По его словам, мадридцы после гола уверовали в себя, за что были наказаны.

«Когда «Реал» забил быстрый гол на пятой минуте, я подумал, что все так и будет продолжаться — Мбаппе забил уж слишком легко. Он там разобрался с двумя или тремя защитниками и пробил с такого острого угла, откуда обычно не забивают. Наверное, после этого игроки «Реала» подумали, что игра сделана, и стали действовать слишком самоуверенно», — заявил Пономарев.

Встреча в финале Суперкубка Испании прошла 12 января в Джидде на стадионе Короля Абдаллы и завершилась со счетом 5:2.

По итогам первых 45 минут счет 4:1 в пользу «Барселоны». В составе сине-гранатовых по разу отличились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья и Алекс Бальде. Единственный мяч в составе мадридской команды на счету французского форварда Килиана Мбаппе.

Во втором тайме команды обменялись голами — на точный удар Рафиньи попаданием со штрафного ответил Родриго. С 56-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве — за фол против Килиана Мбаппе был удален польский вратарь Войцех Щенсны.

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