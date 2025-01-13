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Российский клуб оштрафовали за расизм

Мини-футбольный «Сибиряк» оштрафован за расизм фанатов в отношении Нандо
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Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал мини-футбольный клуб «Сибиряк» из Новосибирска на 500 тысяч рублей за расистские выкрики фанатов в отношении натурализованного бразильского нападающего «Норильского Никеля» Нандо. Об этом сообщается на сайте РФС.

Также, помимо штрафа, «Сибиряк» наказан проведением одного матча без зрителей, а еще двух — условно. В РФС квалифицировали действия болельщиков как «направленные на унижение достоинства человека по признакам расы».

Инцидент произошел 9 января во время выездного матча 14-го тура чемпионата России.

«Мы твердо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом», — заявили представители «Норильского Никеля».

Нандо выступает в чемпионате России с 2012 года. В 2021-м он получил российский паспорт, а в 2022-м — дебютировал за национальную команду.

Ранее в Госдуме заявили, что не считают расизмом оскорбления в адрес Нандо.

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