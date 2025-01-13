Легенда ЦСКА объяснил, почему случился разгром «Реала» от «Барселоны»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что остался впечатлен уровнем игры «Реала» и «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

По его словам, игроки показали яркий футбол, продемонстрировав высокое понимание игры.

«Обе команды, конечно, были хороши. И скорость перемещения футболистов, и техника, и тактика, кроме, может быть, оборонительных действий, на высоте. Я не ожидал, что «Барселона» так заиграет после пропущенного мяча. Наверное, «Реал» уверовал в себя после того, как повел в счете, за что и поплатился. «Барселона» взяла игру в свои руки и стали надежно действовать в обороне. А у «Реала» в защите кто во что горазд — как умею, так и играю. Поэтому пять и пропустили», — заявил Пономарев.

Встреча прошла в Джидде на стадионе Короля Абдаллы и завершилась со счетом 5:2.

По итогам первых 45 минут счет 4:1 в пользу «Барселоны». В составе сине-гранатовых по разу отличились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья и Алекс Бальде. Единственный мяч в составе мадридской команды на счету французского форварда Килиана Мбаппе.

Во втором тайме команды обменялись голами — на точный удар Рафиньи попаданием со штрафного ответил Родриго. С 56-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве — за фол против Килиана Мбаппе был удален польский вратарь Войцех Щенсны.

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