Теннисист Рублев раскрыл, как борется с нервными срывами

Российский теннисист Андрей Рублев, говоря о своих проблемах с психикой, раскрыл, как справлялся с нервными срывами. Его слова приводит The Guardian.

«Когда что-то заводит и делает вас эмоциональным, агрессивным или напряженным, происходит что-то глубоко внутри, что вы не принимаете. Как только вы станете честны с собой, то сможете сдерживаться», — заявил Рублев.

До этого теннисист также признался, что у него «развилось биполярное расстройство», и он был вынужден принимать антидепрессанты.

Рублев сыграет первый матч на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в ночь на 14 января. Его соперником будет представитель Бразилии Жоао Фонсека, который стал чемпионом молодежного Итогового турнира и выиграл на данный момент 13 матчей подряд.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее российская теннисистка выгнала мать с трибуны во время Australian Open.