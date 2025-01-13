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«Развилось биполярное расстройство»: теннисист Рублев о проблемах с психикой

Теннисист Рублев: я принимал антидепрессанты и не видел причин жить
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Susana Vera/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев, говоря о своих проблемах с психикой, признался, что пережил тяжелый период в 2024 году, из-за чего был вынужден принимать антидепрессанты. Его слова приводит The Guardian.

«Низшая точка была после поражения в первом круге Уимблдона 2024 года. Дело было даже не в теннисе, а во мне. После этого я не видел причин жить. <...> У меня развилось биполярное расстройство. Я сам все это запустил», — заявил Рублев.

Также спортсмен признался, что был вынужден посещать психолога.

Рублев сыграет первый матч на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в ночь на 14 января. Его соперником будет представитель Бразилии Жоао Фонсека, который стал чемпионом молодежного Итогового турнира и выиграл на данный момент 13 матчей подряд.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее Рублев вылетел с турнира в Гонконге.

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