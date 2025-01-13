«Специалистом не назовешь»: Мостовой встал на защиту Абаскаля

Мостовой: не сказал бы, что Абаскаль худший специалист в истории «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не стал называть Гильермо Абаскаля худшим тренером в истории московского «Спартака». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Ну я бы так не сказал, что он худший специалист в истории «Спартака». За 20 лет в команде много всяких разных было тренеров. А главное, что Абаскаля и специалистом-то не назовешь», — сказал Мостовой.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака», который возглавлял с лета 2022 года. После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В Москве специалист женился на своей избраннице, а своего ребенка пара назвала Николаем.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. Перед зимним перерывом красно-белые одержали шесть побед подряд.

Ранее Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию.