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Мусульмане в США потребовали быстрого расследования из-за скандала с Хабибом

Мусульмане в США призвали расследовать снятие Нурмагомедова с рейса

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) потребовал от руководства американской авиакомпании Frontier Airlines «быстро и прозрачно» расследовать инцидент со снятием российского бойца, бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова с рейса из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации.

«Учитывая, как часто на авиалиниях происходят инциденты расовой и религиозной дискриминации, особенно в отношении путешественников, которые являются мусульманами, Frontier Airlines также должна публично опубликовать результаты своего расследования и принять соответствующие меры для устранения любых неправомерных действий или ошибок со стороны своих сотрудников», — заявил национальный исполнительный директор CAIR Нихад Авад.

Изначально Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Нурмагомедов отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что он ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона. Сам боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.

Ранее авиакомпания сделала заявление из-за скандала с Нурмагомедовым.

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